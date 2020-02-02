تسجيل أول حالة وفاة بسبب الكورونا خارج الصين

2020/02/02 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سجلت الفيلبين ،اليوم الأحد، أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا.وقال ممثّل منظّمة الصحّة العالمية في الفيلبين، رابيندرا أبياسينغيه، إنّ الضحية صيني من مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض.وأضاف أن وفاته هي “أول حالة وفاة تسجّل خارج الصين” بالفيروس التنفّسي المميت الذي تفشّى في الصين ووصل إلى أكثر من 20 دولة.

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