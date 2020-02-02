الاعتداء على كادر قناة الفلوجة في بغداد

2020/02/02 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتدت مجموعة مسلحة في ساحة التحرير على مراسل ومصور قناة الفلوجة بالضرب ومنعتهم من إكمال التغطية هناك.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن مصور القناة حسن الخفاجي قوله ان الاعتداء طاله ومراسل القناة علي عبد الكريم على يد مجموعة مسلحة اثناء تغطيتهم المباشرة للاحداث التي شهدتها التحرير عقب اعلان تكليف محمد توفيق […]

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