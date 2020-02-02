حادث طعن في لندن تصفه الشرطة بالإرهابي

2020/02/02 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، أن الشرطة أطلقت النار على رجل طعن آخرين في منطقة ستريتهام جنوب لندن.ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” عن شهود عيان، سماعهم أصوات 3 طلقات نارية على الأقل، أطلقتها الشرطة على الجاني.ودعت الشرطة لتجنب الذهاب إلى المنطقة.وقالت شرطة بريطانيا، على صفحتها الرسمية في “تويتر” […]

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