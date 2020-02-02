الكعبي يبحث بنود مذكرة التفاهم مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

2020/02/02 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن ريم الكعبي ، مع ممثلي اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بنود مذكرة التفاهم المشتركة المزمع توقيعها بين العراق واللجنة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

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