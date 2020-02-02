الغانمي يتفق مع بعثة الناتو على صيغة توسعة نشاطها

2020/02/02 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا الاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاطها في المرحلة المقبلة كبعثة تدريبية استشارية.

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