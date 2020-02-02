2020/02/02 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاب يستأجر لوحة إعلانية بحثاً عن عروس مراهقة بريطانية تعاني هوس عمليات التجميل لندن – الزمان عندما بلغت سارة السابعة عشر من عمرها، كانت قد أنفقت مبلغا قدره 15 ألف جنيه إسترليني على ثلاثين عملية تجميل دون أن تتأكد عيادات التجميل من عمرها.كانت سارة (اسم مستعار) قد أصيبت بمرض فقدان الشهية في بداية فترة […]

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