2020/02/02 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستونتون تجسّد دور إليزابيث الثانية في التاج لندن – الزمان اختار صُنّاع المسلسل التلفزيوني The Crown الممثلة البريطانية إميلدا ستونتون لتجسد دور الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ضمن أحداث الجزء الخامس والأخير من المسلسل، خلفا للممثلتين كلير فوي وأوليفيا كولمان اللتين جسدتا شخصية الملكة في المواسم السابقة.وكتبت الصفحة الرسمية للمسلسل على (تويتر) (أن إميلدا ستونتون […]

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