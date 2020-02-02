2020/02/02 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لصوص يسرقون رسومات دالي { ستوكهولم – وكالات – تمكن لصوص من سرقة تماثيل برونزية ورسومات للفنان السريالي سلفادور دالي من قاعة عرض في العاصمة السويدية ستوكهولم في عملية سطو في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.وذكرت وكالة أنباء (تي.تي) أن قاعة كولور في حي أوسترمالم الراقي في ستوكهولم كانت تقيم معرضا يضم عشر قطع […]

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