2020/02/02 | 19:41 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى دعوة لزيارة واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى دعوة لزيارة واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى دعوة لزيارة واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).