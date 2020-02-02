2020/02/02 | 19:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل قوات الحشد الشعبي على مساندة القوات الأمنية في تأمين قضاء سنجار بمحافظة نينوى من خلال الانتشار في مداخل القضاء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تنتشر بالتنسيق مع القوات الأمنية في مداخل قضاء سنجار للقيام بمهام التفتيش والتدقيق بهدف حماية القضاء.وأضاف أن تعاون المواطنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يساند القوات الأمنية في تأمين وحماية مداخل سنجار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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