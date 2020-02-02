الشرطة البريطانية تقتل ارهابي يحمل

2020/02/02 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، قتل رجل جنوبي لندن في واقعة تتصل بالإرهاب وتعتقد أن عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن في الحادث.وقالت الشرطة في بيان انها "أطلقت النار على رجل في ستريتهام (جنوب لندن)، في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن.يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب".فيما ذكرت وسائل اعلام بريطانية، ان المهاجم كان متسلحا "بساطور".

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