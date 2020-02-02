2020/02/02 | 19:43 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن تعلن عن عمل إرهابي جنوب المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تعلن عن عمل إرهابي جنوب المدينة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تعلن عن عمل إرهابي جنوب المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).