2020/02/02 | 19:44 - المصدر: الغد برس

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قناة الاتجاه تعلن عن تعرض كادرها الى اطلاق نار من قبل الجيش الإسر

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قناة الاتجاه تعلن عن تعرض كادرها الى اطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

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