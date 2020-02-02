2020/02/02 | 19:44 - المصدر: الغد برس

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الشرطة البريطانية تعلن إصابة شخصين بالهجوم الارهابي في لندن

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الشرطة البريطانية تعلن إصابة شخصين بالهجوم الارهابي في لندن

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