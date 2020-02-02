محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، ماني هاني

2020/02/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق "ماني هاني" هو اسم الدلع أو اختصار "مانيفاكشررز هانوفر ترست"، الاسم الرسمي للبنك الذي رحب بي وفتح لي أبوابه وأعطاني وظيفة عندما كنت في أمس الحاجة إليها، وعلمني مهنة تشغيل الكمبيوتر وبرمجته، وسدد لي مصاريف دراستي العليا بالكامل في الرياضيات والكمبيوتر.عملت بالبنك 19 عاما، قبل أن يتعذر ماليا ويدمج في بنك "كيميكال"، هي أجمل سنين عمري.لن أنس فضل هذا البنك وإدارته الحكيمة علي وعلى أسرتي ما حيي......

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