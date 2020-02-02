طلعت رضوان - الجانب الخفى فى التراث العربى/ الإسلامى

2020/02/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان وقع فى يدى كتاب بعنوان (أخبار الحمقى والمُـغفلين- لأبى الفرج الجوزى- تحقيق محمد على أبوالعباس- سلسلة التراث- مكتبة الأسرة- هيئة الكتاب المصرية- عام 2009) ولأنّ موضوع الكتاب- كما توضــّح من عنوانه- بعيد عن اهتماماتى، لذلك- بعد أنْ اشتريته- أهملته لعدة سنوات، إلى أنْ جاءتْ فرصة مرضى الشديد، فقلتُ لنفسى أتصفح هذا الكتاب، لعلــّـه يــُخرجنى من كآبة المرض والعجزعن العمل، إلى أنْ وصلتُ إلى صفحة......

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