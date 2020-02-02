عبدالجواد سيد - الدور المصرى الغائب وتأجيج الصراع الإقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا

2020/02/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد دور المصرى الغائب و تأجيج الصراع الإقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقياأثارت مناسبة منح مهرجان زيمبرأوبر/دارأوبرا فى مدينة دريسدن الألمانية، وسام سان جورج ، للرئيس عبدالفتاح السيسى، الجدل بشأن الدور المزعوم للرئيس المصرى فى محاولة تحقيق السلام الإقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا ، وبصرف النظر عن الإنتقادات الشديدة الموجهة لسياساته الداخلية، وفى حدود السياسات الخارجية التى إستندت عليها الجائزة، فهل ه......

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