نفط ميسان تنفي إصابة أي عامل صيني في حقولها  بفايروس كورنا

2020/02/02 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفت إدارة شركة نفط ميسان، اليوم الاحد، الأنباء التي تحدثت عن إصابة عامل صيني في احد الشركات المسثمرة لحقول نفط ميسان بفايروس كورنا،داعية وسائل الإعلام الى توخى الدقة في نشر المعلومات واكد بيان عن الشركة “عدم وجود أي إصابة بهذا الفايروس من قبل الصينيين العاملون في حقول المحافظة “، مشددة على أن […]

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