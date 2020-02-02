2020/02/02 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت تايلاند، إلى نتائج جيدة باختبار مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات على مريض صيني كان في حالة خطرة إثر إصابته بفيروس “كورونا” الجديد.وقال كريانجساك أتيبورنوانيتش المشرف على علاج المصاب في مستشفى “راجافيث” في بانكوك، إن “حالة المريض تحسنت بشكل ملحوظ خلال 48 ساعة بعد أن قرر الفريق الطبي استخدام العقاقير المضادة للإنفلونزا وفيروس نقص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تايلاند تتوصل إلى عقار ضد فيروس “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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