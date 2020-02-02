الكعبي: الدول تبنى بطلبة الجامعات وسنبذل جهدنا لحل مشاكلهم ولن نخذلهم

2020/02/02 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاحد، على ضرورة تلبية مطاليب طلبة الدراسات الأولية بأسرع وقتا ممكن، مؤكدا ان الطلبة هم من يحملون هم الوطن وبأفكارهم تبنى الدول.جاء ذلك خلال لقاءه في مكتبه اليوم الأحد 2 شباط 2020 بممثلي طلبة الدراسات الأولية الذين قدموا من مختلف المحافظات، وبحضور رئيس لجنة التعليم

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