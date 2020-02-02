ميمي يختار

2020/02/02 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاختار نجم المنتخب الوطني ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي "ميمي"، رقم قميصه مع الفريق البرتغالي في الموسم الحالي."ميمي" اكمل انتقاله رسمياً الى بورتيمونينسي على سبيل الاعارة لستة اشهر قابلة للتجديد.وسيرتدي ميمي الرقم 13 مع بورتيمونينسي، حيث من المؤمل ان يخوض مباراته الاولى مع فريقه يوم السبت المقبل امام سبورتنيغ لشبونة.ويعد الرقم 13 رقماً مشؤوماً حسب اعتقاد الكثير من الشعوب ، مع ابتعاد اغلب نجوم العالم عن اختيار هذا الرقم في مسيرتهم الكروية .

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