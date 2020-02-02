العراق يحيل الوافدين من الصين الى مطار بغداد لمستشفيين في العاصمة.. واجراءات لإعادة الفحص!

2020/02/02 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المركز الصحي في مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، عن الإجراءات الصحية في المطار لفحص الوافدين من الصين.وقال مدير المركز ليث اللبان إن “هنالك مركز صحي في مطار بغداد الدولي فيه فريق صحي متخصص يقوم بفحص الوافدين من الصين وتقييم حالتهم”، مشيراً الى أنه “في حال وجود حالة مثل الأمراض التنفسية الحادة أو ارتفاع […]

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