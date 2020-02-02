بورصة العراق تتراجع بختام أولى جلسات الأسبوع

2020/02/02 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.40 %، عند مستوى 478.71 نقطة ، فاقداً نحو 1.93 نقطة ، مقارنة بجلسة الخميس.وتم التداول على أسهم 28 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 3 شركات ، وانخفضت أسهم 5 شركات، […]

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