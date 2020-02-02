الأمن النيابية: علاوي ملزم بإخراج القوات الأجنبية من العراق

2020/02/02 | 20:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية الجديدة ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأجنبية....

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