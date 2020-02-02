عودة الى مقترح ” مرجعية سياسية” مسيحية

2020/02/02 | 20:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاردينال لويس روفائيل ساكو في اوضاع حساسة وخطرة كالتي يمر بها العراق، من المؤلم جدا الا يكون ثمة موقف موحد للمسيحين أو لاحزابهم القومية!! أتصلتُ باكثر من شخص ليتحرك للّم الشمل، وكان الجواب: يقول من اتصلنا بهم: ” لا يوجد لدينا مانع”، لكن لا حماسة لفعل شيء على ارض الواقع.هل المشكلة في الوعي؟؟ قبل ايام …

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