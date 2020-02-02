تقرير : العراق على مشارف ان يفرغ من المسيحيين

2020/02/02 | 20:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة سلطت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية، اليوم الأحد، الضوء على وضع مسيحيي العراق في البلاد، مشيرة إلى أن المسيحيين العراقيين يبذلون الكثير من الجهود لحماية الشعب العراقي بأكمله.وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن كنيسة سانت جوزيف الكاثوليكية الكلدانية في بغداد تبذل ما بوسعها لحماية شعبها من الخطر الذي يهددهم في …

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