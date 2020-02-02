بعد التحرير.. سرايا السلام يشتبكون مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.. فيديو

2020/02/02 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت تظاهرات الناصرية مساء اليوم الاحد، محاولة مجاميع من سرايا السلام بالتدخل ومنع هتافات ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقوة، ولكنهم تدخلوا في اشتباك مع المتظاهرين واضطروا الى الانسحاب.وقال شهود عيان، بأن “جماعة الصدر قد أنسحبوا بعد أن أضطروا تحت ضغط المتظاهرين في الحبوبي والابتعاد عنهم”.

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