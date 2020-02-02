2020/02/02 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، منعها من المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقام في المملكة العربية السعودية، لمناقشة ’’صفقة القرن’’، التي اعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو كتلة سائرون، النائب جواد الموسوي، اليوم الاحد (2 شباط 2020)، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بفتح تحقيق بخصوص وجود مراكز تجسسية إسرائيلية في العراق فور تسنمه منصبه رسمياً.

وقال الموسوي، في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الاله النائلي، اليوم الاحد (2 شباط 2020)، وجود مصالح مشتركة بين رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي، والولايات المتحدة الامريكية، دفعت واشنطن الى الاسراع في مباركة تكليفه.

وقال النائل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يبلغ علاوي بالتوقف عن بعض صلاحياته لضمان عدم التعارض مع قرارات رئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يبلغ علاوي بالتوقف عن بعض صلاحياته لضمان عدم التعارض مع قرارات رئيس الوزراء المكلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).