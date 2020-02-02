متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس: انخفاض وتقلبات جوية بدءاً من الثلاثاء في هذه المناطق

2020/02/02 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم صادق عطية، الاحد 2 شباط 2020، انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء المقبل.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، إنه "سيكون هناك استقرار بالاجواء في كافة مدن البلاد بدءاً من اليوم الأحد وغدا الاثنين مع اجواء باردة صباحا والاعتدال نهاراً".

وأضاف، أن "التقلبات الجوية تعود من جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء، مع ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة للايام المقبلة، يعقبه موجة شديدة البرودة تؤثر في البلاد بداية الاسبوع المقبل".

وتوقع عطية "نشاطاً للرياح السطحية يومي الجمعة والسبت المقبلين في غرب ووسط وجنوب البلاد مثيرة للغبار".

كما توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأة، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية، غائم جزئياً الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية صحواً"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 16 مْ".

وأضاف، ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة".

وتابع البيان، "أما طقس الأربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأشار البيان الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية، غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية، غائم جزئياً مع زخات مطر متفرقة، ولا تغير في درجات الحرارة".

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