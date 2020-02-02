بالصور.. الحشد الشعبي ينشئ تحصينات في ديالى لردع تحركات داعش

2020/02/02 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أجرى اللواء 20 في الحشد الشعبي، تحصينات لمناطق الصد التي يمكسها لردع تحركات عناصر تنظيم داعش في المنطقة.

وقال موقع اعلام الحشد، إن "قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، تفقد التحصينات التي يجريها اللواء 20 في الحشد الشعبي لمناطق الصد التي يمسكها من اجل ردع اي محاولة تقوم بها فلول داعش".

وأشار الى أن "الموسوي زار، اليوم، قاطع لواء 20 في قضاء خانقين واطلع على الاوضاع الامنية والتحصينات التي يجريها اللواء لمناطق الصد التي يمسكها، من اجل ردع اي محاولة يقوم بها العدو الداعشي".

وأكد الموسوي، وفقا لموقع الحشد الشعبي، "اهمية اخذ الحيطة والحذر من اجل رصد كل تحركات فلول عصابات داعش الارهابية والحفاظ على الانتصارات المتحققة".

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