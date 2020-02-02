تطبيق TopTop الاجتماعي يحوز على شعبية في اوساط النساء والفتيات الخليجيات

2020/02/02 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصبح التطبيق الاجتماعي “TopTop” (http://toptop.net) يكتسب شعبية واسعة في دول الخليج بين التطبيقات الاجتماعية.ويعد هذا التطبيق مشابهاً لتجمّع الناس في القهوة ولكن عبر الإنترنت، حيث يمكنهم لعب ألعاب مهدّئة مثل “لودو” و”دومينوز” و”كاسحة الألغام” متعددة اللاعبين؛ وغيرهم من الألعاب أثناء الدردشة و التحدث لبعضهم البعض.يمكن للمستخدمين اللعب مع أصدقائهم في غرفة خاصة […]

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