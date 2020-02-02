نائبان كرديان يكشفان عن رسالة لعلاوي وردِّه قُبيل التكليف

2020/02/02 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائبان كرديان عن مضمون رسالة وجهت الى رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

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