بالصور.. القيثارة الخضراء ترفع جاهزيتها للمشاركة الاسيوية

2020/02/02 | 20:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديواصل فريق الشرطة لكرة القدم تدريباته في بغداد ، استعدادا لمباريات الدوري الممتاز ودوري ابطال اسيا الذي سينطلق منتصف الشهر الجاري.وشهدت الوحدة التدريبية التي اقيمت عصر اليوم الاحد في ملاعب كلية التربية الرياضية ببغداد ، مشاركة جميع نجوم الفريق امثال كرار جاسم وعلاء عبد الزهرة وسعد عبد الامير وضرغام اسماعيل ومحمد حميد وسعد ناطق ،واشرف على مران الكتيبة الخضراء المدرب الصربي الكسندر اليتش .

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