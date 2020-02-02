تجدد التظاهرات الرافضة لتكليف علاوي في الناصرية

2020/02/02 | 20:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تجددت التظاهرات الشعبية والطلابية ، اليوم الاحد ، في مدينة الناصرية ، صاحبها قطع تقاطع البهو، وجسر النصر بالاطارات المشتعلة .وتظاهر المئات من المحتجين على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة ، معبرين عن رفضهم لتكليف شخصية سياسية سابقة لمنصب رئيس الوزراء .وحمل المتظاهرون لافتات وهتفوا بشعارات رافضة لعلاوي في مسيرات […]

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