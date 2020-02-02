2020/02/02 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية الجديدة ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأجنبية.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الانباء العراقية (واع) ، إنه”تمت مناقشة قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.واشار الى أن رئيس الحكومة المكلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: حكومة علاوي الجديدة ملزم بإخراج القوات الأجنبية من العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: حكومة علاوي الجديدة ملزم بإخراج القوات الأجنبية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).