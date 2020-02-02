عبد المهدي المستقيل يقدم الدعم للمكلف علاوي في تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/02 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، تقديم الدعم الكامل لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقبل، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عبدالمهدي، زار رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لتقديم التهنئة له بمناسبة تكليفه رسميا […]

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