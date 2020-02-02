هل سينجح محمد علاوي في إيصال العراق الى بر الأمان؟

2020/02/02 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بتنفيذ اصلاحات اقتصادية وتهيئة الاجواء للانتخابات النيابية المبكرة في الوقت نفسِه دعا زعيم التيار ا...

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