العراق: عبد المهدي يبلغ علاوي عدة قرارات هامة

2020/02/02 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتقديم التهنئة بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة، والتباحث لإن...

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