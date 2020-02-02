الغانمي يلتقي برئيس بعثة الناتو في العراق.. ماذا دار بينهما؟

2020/02/02 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول الركن عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا الاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاطها في...

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