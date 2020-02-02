سياسي مسيحي يقترح حكومة من الايزيديين والصابئة والمسيحيين

2020/02/02 | 20:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد قدم النائب عن المكون المسيحي السابق، جوزيف صليوا، الاحد، مقترحاً الى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، بشأن الية تشكيل الحكومة الجديدة.وكتب صليوا في بيان تلقته ايزيدي 24، “بما أنه حضرتك تسعى الى ان لا تكون حكومتك الجديدة طائفية (حسب قولك)”.وتابع “ما هو رأيك ان يقتصر وزراءك على ممن …

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