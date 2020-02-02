عبد المهدي يجتمع مع علاوي ويعلن الاستعداد لتسليم الملفات الى الحكومة الجديدة

2020/02/02 | 20:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي ومحمد توفيق علاوي

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