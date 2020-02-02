2020/02/02 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: تسويق 45 مليون بيضة ومئات الأطنان من الدجاج والأسماك واللحوم بغداد – الزمان أعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة عن تسويق أكثر من 45 مليون بيضة مائدة عن طريق مشاريع إنتاج بيض المائدة العاملة في المحافظة خلال كانون الثاني الماضي.واكد البيان انه (تم إنتاج هذه الكميات من بيض المائدة عن طريق […]

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