2020/02/02 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة الإقليم يستقبل السفير السويدي: التشديد على ضرورة إستقرار العراق اربيل – فريد حسن استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السفير السويدي الجديد لدى العراق لارس روناس.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى في اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما شدد الجانبان على ضرورة استقرار االأوضاع […]

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