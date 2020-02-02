2020/02/02 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متقاعدون يستغربون قطع مبالغ من رواتبهم عبر ماستر كارد بغداد – الزمان استغرب متقاعدون من قيام شركة البطاقة الذكية ماستر كارد (نخيل) قطع نحو ثلاثة آلاف دينار من رواتبهم في شهر شباط الجاري، في اول عملية تسلم رواتب لهم بعد حصولهم على بطاقة ماستر كارد (نخيل).وكان هؤلاء المتقاعدون قد تسلموا رسائل نصية […]

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