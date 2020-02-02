الصدر يغرد: لن اقبل التعدي على ثورة تشرين.. سازيح عنها القناصين والمندسين

2020/02/02 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، أي اعتداء على المتظاهرين، مشيرا الى انه سيعمل على ابعاد القناصين والمندسين من ساحات التظاهر.

وكتب الصدر، في تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، ان "عشقت ثورة تشرين، وما زلت اعشقتها، عشت معها بكل لحظاتها، بحلوها ومرها".

وأضاف "تابعتها اولاً بأول، فتغلغلت بدمي وروحي، ودفعت عنها مخاطر الداخل والخارج، ولن اقبل بالتعدي عليها، فهي وانا واحد".

وتابع في تغريدته "شوف ابعد عنها القناصين وازيح المندسين، وسوف ادفع عنها المحرضين".

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وقال خشان لـ(بغداد اليوم)، إن "الش

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، منعها من المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقام في المملكة العربية السعودية، لمناقشة ’’صفقة القرن’’، التي اعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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