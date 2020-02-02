وزارة الدفاع الروسية تعلن اسقاط سربٍ من الطائرات المسيّرة أطلقت من إدلب

2020/02/02 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن وزارة الدفاع الروسية، الاحمد (02 شباط 2020)، تمكن دفاعات قاعدة حميميم في مدينة اللاذقية اللي...





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