رش مبيد الفاركون بمعمل الحديد الصيني في كربلاء

2020/02/02 | 20:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/..أعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الاحد ، إن ” فريق طبي مشترك من شعبتي السيطرة على الأمراض الانتقالية والمراكز في قطاع المركز قام برش مبيد الفاركون في معمل صناعة الحديد الصيني غربي المحافظة كإجراء احترازي للحيلولة دون اصابات بفايروس كورنا الجديد .وقال مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بتوجيه المدير […]

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