الشرطة البريطانية تقتل رجلا جنوب لندن

2020/02/02 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة البريطانية النار على رجل قام بعمل ارهابي جنوب العاصمة لندن.

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