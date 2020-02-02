مديران جديدان لدائرتي البلدية والمجاري في كربلاء

2020/02/02 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاحد، عن تكليف المهندس عبير سليم مديرا لبلدية كربلاء والمهندس عامر عبيد مديرا لمجاري كربلاء .وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “التغيير والتدوير الوظيفي لمدراء الدوائر يأتي كخطوة لتطوير العمل والنهوض به وفق الخطة التي رسمتها المحافظة للارتقاء بواقعها الخدمي ، […]

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