الصحة العالمية: 4 دول شرق اوسطية لها قدرة كشف كورونا وسنزود 10 دول بادوات مختبرية

2020/02/02 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستزود قريبا 10 دول في الشرق الأوسط بالأدوات المخبرية للكشف عن فيروس "كورونا" الجديد​​​.وقال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عبد الناصر أبو بكر، إن 4 دول فقط في الشرق الأوسط تتمتع بالقدرات المخبرية للكشف عن "كورونا"، دون أن يسميها.وأكد أن معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن "كورونا" خلال أسبوع، موضحا أن قائمة الدول العشر التي ستحصل على تلك الأدوات تضم مصر وإيران والأردن ولبنان وسوريا والسودان والمغرب وتونس.وأضاف: "في المناطق التي تعاني من الصراعات نحاول تقديم المساعدة عن طريق تزويدهم بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادهم لطرق التعامل وزيادة الوعي".وصنفت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي فيروس "كورونا" 2019-nCoV الذي يصيب الجهاز التنفسي وباء، وأعلنت "حالة الطوارئ الصحية الدولية".

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